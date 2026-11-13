İzmir'de çöplerin kaderi değişiyor! 3 yeni tesis yükseliyor! İşte dikkat çeken proje...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması ve geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi amacıyla üç yeni tesis yatırımını hayata geçiriyor. Belediye iştiraki İZDOĞA tarafından yürütülen yatırımlar kapsamında Menemen Seyrek'te bir toplama ayırma tesisi ile bir atıktan türetilmiş yakıt tesisi, Bornova'da ise bir atıktan türetilmiş yakıt tesisi kurulması için ilk adımlar atıldı. Tesislerin faaliyete geçmesiyle İzmir'in hem ambalaj atıklarını ayrıştırma hem de geri dönüşüme uygun olmayan atıkları alternatif yakıta dönüştürme kapasitesi artırılacak.