MANİSA Turgutlu'dan Ödemiş ilçesine bağlı Işık Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Akbay (31) yönetimindeki 45-HC 675 plakalı otomobil aşırı süratli biçimde Işık Mahallesi Camii duvarına çarparak demir yığınına döndü. Çarpmanın şiddetiyle çıkan sese koşan mahalle sakinlerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil içinde sürücü Emre Akbay (31) yolcu olarak bulunan Enis Çınar (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) hayatlarını kaybettiklerini belirlendi. Arka koltukta bulunan ve ağır yaralı olarak otomobilden çıkartılan Samet Çınar (21) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ölen sürücü Emre Akbay, Enis Çınar ve Eyüp Çınar'ın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

HAMİLE EŞ YIKILDI

OTOMOBİL sürücüsü Emre Akbay'ın Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaptığı, yıllık izin dolayısıyla Ödemiş'e geldiği ve 4 ay önce evlendiği öğrenildi. YAKINLARI tarafından adli tıp morgundan alınan Emre Akbay, Enis Çınar ve Eyüp Çınar'ın cenazeleri Ödemiş Yusufdere mahalle camiine getirildi. Uzman Çavuş Emre Akbay'ın hamile olan hemşire eşi Hatice Akbay ayakta durmakta güçlük çekti. Akraba olan Emre Akbay, Enis Çınar ve Eyüp Çınar kılınan ikindi namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Hastanede tedavi altına alınan Samet Çınar'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.