Manisa'nın Gördes ilçesinde 18 Kasım'da mantar toplamak için evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 65 yaşındaki işitme engelli Yücel Sevinç, ekiplerin arama çalışmaları sonucu evine 4 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gördes ilçesine bağlı Hüseyinlibaba Mahallesi'nde yaşayan ve boyacılık yapan işitme engelli Yücel Sevinç (65), 18 Kasım'da mantar toplamak amacıyla evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

GÜNLERDİR HER YERDE ARANIYORDU

Eşinden haber alamayan Gülizar Sevinç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Mahalle Muhtarı Mehmet Şener ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

TALİHSİZ ADAM ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Arama çalışmalarının ikinci gününde iz süren AFAD ve jandarma ekipleri, Sevinç'i evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki çevre yolu üzerindeki çamlık alanda bir taşın üzerinde uzanmış halde buldu. Bitkin olduğu gözlenen Sevinç, tedbir amaçlı ambulansla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından durumunun iyi olduğu belirlenen Yücel Sevinç, ailesine teslim edildi.