MANİSA'NIN Salihli ve Kula ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 73 kilo 980 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli ve Kula ilçelerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Salihli'de birlikte bulunan 5 kişinin yanındaki poşette 980 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, H.A. (31) gözaltına alındı. Kula'da da jandarma, ihbar üzerine H.K.'nin (31) ikametinde arama yaptı. Aramada 73 kilo uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. H.K. gözaltına alındı. Her iki olayla soruşturmanın sürdüğü bildirildi.