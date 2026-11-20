MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne Fatma B. (65) ile kızı Ayten B. (40) hastaneye kaldırıldı. Olay, Şehitler Mahallesi 716 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre eve gelen baba, içeride yoğun bir duman kokusu hissetti. Odaya giren baba, eşi Fatma B. ve kızı Ayten B.'yi baygın halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından anne ve kızı Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde hafif duman etkisinde kalan babaya ise ambulansta ayakta tedavi uygulandı. Hastanede tedavi altına alınan anne ve kızının tedavisinin sürdüğü belirtildi.