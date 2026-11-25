Akhisar 'da Öğretmenler Günü kutlaması için alınan pasta 16 öğrenciyi hastanelik etti. Pastadan yiyen öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Olay, öğleden sonra Akhisar ilçesindeki Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğretmenler Günü dolayısıyla alınan pastadan yiyen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşayan 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.