Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca sanat, magazin ve iş dünyasının tanınmış isimlerine yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından "Fuhuş", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalarda elde edilen bulgular üzerine harekete geçildi.
GİZLİ TANIK ANLATIMLARI VE TELEFON İNCELEMELERİ
Soruşturmalar kapsamında daha önce ifadeleri alınan şüphelilerin savunmaları, bilgi sahibi kişilerin tanık sıfatıyla verdikleri beyanlar ve gizli tanık anlatımları mercek altına alındı. Önceki süreçlerde ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen bilirkişi incelemeleri sonucunda hazırlanan raporlar da soruşturma dosyasına dahil edildi. Elde edilen bulguların değerlendirilmesinin ardından uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu yönünde oluşan şüphe üzerine 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
SANAT VE İŞ DÜNYASINA GECE YARISI OPERASYONU
Başsavcılığın talimatıyla gece saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 24'ü yakalandı. Gözaltına alınan isimler şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, oyuncular Deniz Çakır, Burcu Özberk ve Murat Başoğlu, Survivor sunucusu Murat Ceylan, iş insanları İbrahim İzzet Özilhan, Muammer Kapucuoğlu, Burhan Karaca ve Cem Güler, gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, modacı Özden Cerrahoğlu, manken Cansu Taşkın, YouTuber ve yazar Işıl Işık Demir, yapımcı Erdal Bozkuş, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel, sanatçı Ceylan Kaya, veteriner hekim Ufuk Gündoğdu, öğretmen İlknur Şahin ile Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Saghar Shojaei, Meltem Özkayan ve Seher Grothe Sevdişan gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Adli Tıp'a test için örnek veren 24 isim emniyet işlemlerin ardından adliyeye edildi.
İŞTE İSİM İSİM O LİSTE...
1. Deniz SÖZEN
2. Mehmet Can KARCI
3. Muammer KAPUCUOĞLU
4. Murat CEYLAN
5. Deniz ÇAKIR BAYKAL
6. Pınar BENT
7. Ceylan KAYA
8. Işıl Işık DEMİR
9. İbrahim İzzet ÖZİLHAN
10. Burhan KARACA
11. Cem GÜLER
12. Erdal BOZKUŞ
13. İbrahim YILMAZ
14. Özcan DENİZ
15. Saghar SHOJAEI
16. İlknur ŞAHİN
17. Burcu ÖZBERK
18. Meltem ÖZKAYAN
19. Seher Grothe SEVDİŞAN
20. Murat BAŞOĞLU
21. Ufuk GÜNDOĞDU
22. Onur YÜKSEL
23. Cansu TAŞKIN
24. Özden Cerrahoğlu