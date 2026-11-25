Haberler Yaşam SON DAKİKA: Gece yarısı operasyonuyla 24 ünlü adliyede! Özcan Deniz, Burcu Özberk, Deniz Çakır... SON DAKİKA: Gece yarısı operasyonuyla 24 ünlü adliyede! Özcan Deniz, Burcu Özberk, Deniz Çakır... Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasında sıcak saatler yaşanıyor. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı çıkarılan 35 şüpheliden 24'ü, Adli Tıp işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. İşte detaylar... SABAH









Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca sanat, magazin ve iş dünyasının tanınmış isimlerine yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından "Fuhuş", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalarda elde edilen bulgular üzerine harekete geçildi.

GİZLİ TANIK ANLATIMLARI VE TELEFON İNCELEMELERİ Soruşturmalar kapsamında daha önce ifadeleri alınan şüphelilerin savunmaları, bilgi sahibi kişilerin tanık sıfatıyla verdikleri beyanlar ve gizli tanık anlatımları mercek altına alındı. Önceki süreçlerde ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen bilirkişi incelemeleri sonucunda hazırlanan raporlar da soruşturma dosyasına dahil edildi. Elde edilen bulguların değerlendirilmesinin ardından uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu yönünde oluşan şüphe üzerine 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.