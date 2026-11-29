MANISA Akhisar'daki bir berber dükkanında boğazına şeker kaçması sonucu nefes alamayan çalışan, iş yeri sahibi Ferdi Deren'in Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Olay anını anlatan Ferdi Deren, çalışanının zor anlar yaşadığını belirterek, "Her günkü gibi çalışıyordum. Çalışanım Ahmet kardeşimiz içeriden bana doğru geldi. Boğazına şeker kaçmıştı, nefes alamadığını söyledi. Heimlich manevrasını daha önce öğrenmiştim. Nefes alamayan kardeşimiz meğer şeker yutmuş. Tesadüfen de doktor beyi tıraş ediyordum. Ancak hemen refleks olarak uyguladım. Neticesinde şekeri çıkardık. Çok şükür durumu iyi, bir problemi yok" diye konuştu. Öte yandan, yaşanan korku dolu anlar güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.