MANISA Demirci'de üniversite öğrencileri ve gençlik merkezi gönüllüleri, Kerpiçlik Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek minik öğrencilerin yüzünü güldürdü. Çocuklara kırtasiye ve spor malzemelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler veren eden gençler, düzenledikleri eğlenceli etkinliklerle de öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program kapsamında, Demirci GSB Yurdunda kalan Eğitim Fakültesi öğrencileri ile Demirci Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi gönüllüleri, köy okulunda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Minik öğrencilere kırtasiye malzemeleri, spor ekipmanları ve birbirinden güzel hediyeler veren üniversiteli gençler, hazırladıkları eğlenceli etkinliklerle çocukların mutluluğuna ortak oldu. Programa Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, Eğitim Şube Müdürü Mehtap Şirin, Demirci Yurt Müdürü Esma Ege, üniversite öğrencileri ve gençlik merkezi gönüllüleri katıldı.