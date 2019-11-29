Flamingolardan görsel şölen

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı'na gelen flamingolar yoğun ilgi görüyor. Milas'a bağlı Boğaziçi sınırlarındaki Tuzla Tabiat Parkı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı'na gelen flamingolar yoğun ilgi görüyor. Milas'a bağlı Boğaziçi sınırlarındaki Tuzla Tabiat Parkı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Sulak alan üzerinde 118'e yakın kuş türüyle birlikte yemlenen flamingolar, doğaseverler tarafından ilgiyle izlendi. 380 hektarlık alan her yıl yaklaşık 3 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.