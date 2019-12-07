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Milas'ta 36 işçi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Muğla Milas'ta 36 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

07.12.2019, 10:37 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019,12:43

'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede 36 işçi, zehirlenmesi şüphesiyle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güllük Mahallesi'ndeki bir su ürünleri işletmesinde çalışan 36 işçi, dün saat 15.30 sıralarında, geniz yanması, öksürük, bulantı, kusma ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşadı. İhbar üzerine işletmeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kimyasal madde zehirlenmesi şikayetiyle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
36 işçinin zehirlenmesine neden olan maddenin, temizlik personelleri tarafından iki farklı yüzey temizleyicinin karıştırılması nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

DHA

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