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! 'da korkutan

Son Depremler! Muğla'da korkutan deprem

10.12.2019, 08:52 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019,09:26

! Afet ve yaptığı açıklamada 'da 3.7 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada 3.7 büyüklüğündeki depremin merkezinin Muğla'nın Seydikemer ilçesi olduğu bildirildi.

Diğer taraftan depremin yerin 17 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

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