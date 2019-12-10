Son Depremler! Muğla'da korkutan deprem

Son Depremler! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yaptığı açıklamada Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada 3.7 büyüklüğündeki depremin merkezinin Muğla'nın Seydikemer ilçesi olduğu bildirildi.

Diğer taraftan depremin yerin 17 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.