Muğla Milas'taki 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde yangın

Muğla'nın Milas ilçesindeki 75. Yıl Devlet Hastanesi Diş Polikliniği'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Üst katta bulunan servislerdeki hastalar büyük panik yaşarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi Diş Polikliniği'nde, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden hasta yakınları ve hastanenin güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.