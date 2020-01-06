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Milas'taki 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde

Muğla Milas'taki 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde yangın

06.01.2020, 10:05

'nın Milas ilçesindeki 75. Yıl Devlet Hastanesi Diş Polikliniği'nde gece saatlerinde çıktı. Üst katta bulunan servislerdeki hastalar büyük panik yaşarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi Diş Polikliniği'nde, dün saat 23.30 sıralarında çıktı. Dumanları fark eden hasta yakınları ve hastanenin güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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