Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika bilgisine göre, Muğla Marmaris açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 25 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 18.38'de Muğla Marmaris açıklarında büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla'da da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti. KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 2020.01.28 18:38:32 35.1830 27.9123 5.0 -.- 5.4 5.5 AKDENIZ İlksel 2020.01.28 18:22:53 39.0780 27.8352 11.9 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 18:20:11 39.0838 27.8350 7.7 -.- 2.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 18:19:58 38.0118 38.7763 6.1 -.- 2.6 -.- BUYUKOZ-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.28 18:17:35 39.0937 27.8357 4.4 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 18:03:22 39.1083 27.8520 7.8 -.- 2.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 18:02:49 39.0967 27.8112 18.9 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:58:22 39.1182 27.8538 11.1 -.- 2.7 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:58:06 39.1053 27.8722 7.2 -.- 3.3 3.2 ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:55:55 38.3698 39.1108 15.9 -.- 1.9 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.28 17:53:51 39.0865 27.8380 10.7 -.- 4.3 4.1 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:50:11 39.0863 27.8407 7.8 -.- 2.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:45:38 39.0997 27.8330 8.7 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:37:42 39.0108 27.8197 8.4 -.- 3.1 3.2 KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:31:05 39.0533 27.8615 5.0 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:26:19 39.0835 27.7978 25.1 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:25:33 39.1075 27.8140 11.5 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:22:23 38.2767 38.9463 9.8 -.- 2.1 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.01.28 17:19:06 39.0838 27.8430 5.1 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:18:38 39.0937 27.8532 11.2 -.- 2.1 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:18:10 39.0872 27.8088 13.6 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:14:37 39.0648 27.8413 4.9 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:08:50 39.0937 27.8132 7.8 -.- 3.1 2.8 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:07:40 39.1072 27.8050 15.2 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:03:20 38.9758 27.8963 25.5 -.- 1.4 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 17:02:08 39.1003 27.7892 19.2 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 16:56:40 38.2638 38.8513 5.0 -.- 2.7 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.28 16:47:56 39.0507 27.8300 11.5 -.- 3.0 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 16:43:59 39.0298 27.8373 10.1 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 16:42:39 39.0610 27.8075 7.8 -.- 1.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 16:41:42 38.9397 27.8145 9.7 -.- 1.4 -.- DAYIOGLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 16:37:13 39.0602 27.8075 7.7 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 16:28:59 38.2627 38.9757 5.0 -.- 2.8 -.- BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.28 16:27:38 39.1385 27.8423 7.8 -.- 1.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 16:26:07 39.0750 27.8732 10.0 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 16:21:39 39.1052 27.8085 15.4 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 16:19:43 39.1570 28.0127 16.0 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.28 16:17:01 39.0970 27.8087 8.2 -.- 3.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.28 16:12:54 39.1072 27.8378 17.0 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel