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Haberler > Muğla > Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'te korkutan ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

28.01.2020, 18:53 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020,19:15

Son dakika bilgisine göre, açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde bir yaşandı.Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 25 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 18.38'de Muğla Marmaris açıklarında büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla'da da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin yaklaşık 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

                              
2020.01.28 18:38:32  35.1830   27.9123        5.0      -.-  5.4  5.5   AKDENIZ                                           İlksel
2020.01.28 18:22:53  39.0780   27.8352       11.9      -.-  2.1  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 18:20:11  39.0838   27.8350        7.7      -.-  2.8  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 18:19:58  38.0118   38.7763        6.1      -.-  2.6  -.-   BUYUKOZ-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.01.28 18:17:35  39.0937   27.8357        4.4      -.-  2.4  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 18:03:22  39.1083   27.8520        7.8      -.-  2.8  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 18:02:49  39.0967   27.8112       18.9      -.-  2.5  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:58:22  39.1182   27.8538       11.1      -.-  2.7  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:58:06  39.1053   27.8722        7.2      -.-  3.3  3.2   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 17:55:55  38.3698   39.1108       15.9      -.-  1.9  -.-   KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.28 17:53:51  39.0865   27.8380       10.7      -.-  4.3  4.1   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:50:11  39.0863   27.8407        7.8      -.-  2.8  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:45:38  39.0997   27.8330        8.7      -.-  2.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:37:42  39.0108   27.8197        8.4      -.-  3.1  3.2   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 17:31:05  39.0533   27.8615        5.0      -.-  1.9  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 17:26:19  39.0835   27.7978       25.1      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:25:33  39.1075   27.8140       11.5      -.-  1.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:22:23  38.2767   38.9463        9.8      -.-  2.1  -.-   BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.01.28 17:19:06  39.0838   27.8430        5.1      -.-  1.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:18:38  39.0937   27.8532       11.2      -.-  2.1  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 17:18:10  39.0872   27.8088       13.6      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:14:37  39.0648   27.8413        4.9      -.-  2.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 17:08:50  39.0937   27.8132        7.8      -.-  3.1  2.8   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:07:40  39.1072   27.8050       15.2      -.-  1.5  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 17:03:20  38.9758   27.8963       25.5      -.-  1.4  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.01.28 17:02:08  39.1003   27.7892       19.2      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:56:40  38.2638   38.8513        5.0      -.-  2.7  -.-   ORMELI-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.01.28 16:47:56  39.0507   27.8300       11.5      -.-  3.0  3.0   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 16:43:59  39.0298   27.8373       10.1      -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 16:42:39  39.0610   27.8075        7.8      -.-  1.0  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:41:42  38.9397   27.8145        9.7      -.-  1.4  -.-   DAYIOGLU-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 16:37:13  39.0602   27.8075        7.7      -.-  1.8  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 16:28:59  38.2627   38.9757        5.0      -.-  2.8  -.-   BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.01.28 16:27:38  39.1385   27.8423        7.8      -.-  1.8  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:26:07  39.0750   27.8732       10.0      -.-  1.4  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.28 16:21:39  39.1052   27.8085       15.4      -.-  1.8  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:19:43  39.1570   28.0127       16.0      -.-  1.4  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.28 16:17:01  39.0970   27.8087        8.2      -.-  3.1  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.28 16:12:54  39.1072   27.8378       17.0      -.-  2.0  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel

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