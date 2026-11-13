İzmir'de dayanışma mesafe tanımıyor! İzmir’in kırsalında çalınan bir kapı, gelen destekle umut oldu...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım ve destek hizmetlerini kentin en uzak mahallelerine kadar ulaştırmak için saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kınık ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Büyükoba Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Menekşe Çetinyılmaz'ın kapısı çalındı. Eşi ve 14 yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan Çetinyılmaz'ın ailesinin ihtiyaçları, eylül ayında gerçekleştirilen ziyarette yerinde tespit edildi.
İlçe merkezine uzaklık nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük yaşayan aileye destek olmak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde Çetinyılmaz ve torununa ulaşım desteği sağladı. Aileyi evlerinden alarak Kınık ve Bergama'ya götüren ekipler, torununun ihtiyaç duyduğu ilaçları temin etti. Sağlık sorunları nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen ve eğitimini evde sürdüren torununun derslerini takip edebilmesi için tablet desteği sağlandı. Aileye ayrıca nakdi yardım yapıldı.
"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Ferhan Özge Demir, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hizmetlere doğrudan ulaşabilmesi için saha çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Büyükoba Mahallesi'nde yaklaşık bir buçuk ay önce gerçekleştirdikleri ziyarette Menekşe Çetinyılmaz ve ailesinin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini söyleyen Demir, kurumlar arası iş birliğiyle destek sürecini başlattıklarını ifade etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek torununun evde eğitim sürecinin devam etmesi için gerekli adımları attıklarını belirten Demir, şöyle konuştu:
"İlçe merkezine uzaklık nedeniyle ulaşım sorunu yaşayan babaanne ve torunumuza eşlik ederek ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olduk. Çocuğumuzun ilaçlarını temin ettik, derslerini takip edebilmesi ve ödevlerini yapabilmesi için tablet aldık. Ayrıca ailemize nakdi destek sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak öz kaynaklarımızla sağlayabileceğimiz katkıları sunmaya, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının takibini yapmaya devam edeceğiz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın önem verdiği sosyal yardım ve hizmet çalışmalarını sürdüreceğiz. Kırsaldan kente tüm vatandaşlarımızın yanındayız."
"BİZİ ÇOK MUTLU ETTİLER"
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ziyaretinden ve sağladıkları destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Menekşe Çetinyılmaz, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Ekiplerin kendilerini evlerinden alarak Kınık ve Bergama'ya götürdüğünü, torununun ilaç ve tablet ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Çetinyılmaz, "Çok memnun oldum. Torunum da ben de çok sevindik. Çok teşekkür ederim. Bizi çok sevindirdiler" dedi.
ÇALINMADIK KAPI, DOKUNULMADIK YÜREK KALMIYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaşmak için kent genelinde kapı kapı ziyaretler gerçekleştiriyor. Belediye hizmetlerinden haberdar olmayan, dijital imkanları bulunmadığı veya çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan vatandaşlara doğrudan ulaşılıyor. Mahalle muhtarlarının da destek verdiği çalışmalarda hanelerin sosyal ve ekonomik durumları yerinde inceleniyor, Sosyal Yardım Takip Sistemi (SYTS) güncelleniyor ve yurttaşlar belediyenin hizmetleri hakkında bilgilendiriliyor. Kıraathane gibi ortak kullanım alanları da ziyaret edilerek ihtiyaçlar ve talepler dinleniyor.