İzmir'de dayanışma mesafe tanımıyor! İzmir’in kırsalında çalınan bir kapı, gelen destekle umut oldu...





İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek torununun evde eğitim sürecinin devam etmesi için gerekli adımları attıklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"İlçe merkezine uzaklık nedeniyle ulaşım sorunu yaşayan babaanne ve torunumuza eşlik ederek ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olduk. Çocuğumuzun ilaçlarını temin ettik, derslerini takip edebilmesi ve ödevlerini yapabilmesi için tablet aldık. Ayrıca ailemize nakdi destek sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak öz kaynaklarımızla sağlayabileceğimiz katkıları sunmaya, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının takibini yapmaya devam edeceğiz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın önem verdiği sosyal yardım ve hizmet çalışmalarını sürdüreceğiz. Kırsaldan kente tüm vatandaşlarımızın yanındayız."





"BİZİ ÇOK MUTLU ETTİLER"

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ziyaretinden ve sağladıkları destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Menekşe Çetinyılmaz, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Ekiplerin kendilerini evlerinden alarak Kınık ve Bergama'ya götürdüğünü, torununun ilaç ve tablet ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Çetinyılmaz, "Çok memnun oldum. Torunum da ben de çok sevindik. Çok teşekkür ederim. Bizi çok sevindirdiler" dedi.