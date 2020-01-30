Muğla Marmaris'te 5,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 18 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında, saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Denizin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. AFAD, depremin merkez üssünü On İki Ada'ya 58.2, Marmaris'e ise 148 kilometre olarak kaydetti. İlk belirlemelere göre, deprem Marmaris'te hissedilmezken, sokaklara çıkan ya da panik durumu gözlemlenmedi.





4.4'LÜK İKİNCİ DEPREM

Ayrıca bu depremin ardından, saat 04.46'da On İki Ada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.

2020.01.30 04:28:05 34.9925 27.7753 31.9 -.- 5.2 5.6 AKDENIZ İlksel2020.01.30 04:28:05 35.1200 27.9300 10.0 -.- 5.5 -.- DODECANESE ISLANDS, GREECE Otomatik2020.01.30 04:19:09 39.1048 27.8460 11.8 -.- 1.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.01.30 04:16:02 38.3008 39.1185 5.0 -.- 1.7 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel2020.01.30 04:07:55 39.1353 27.9982 13.8 -.- 1.5 -.- KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.30 04:06:21 35.1572 27.9635 5.6 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel2020.01.30 03:59:04 35.3153 27.8785 20.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel2020.01.30 03:56:17 38.4050 39.0483 9.2 -.- 1.9 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.01.30 03:45:38 37.6318 26.7863 19.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel2020.01.30 03:06:59 39.1223 27.8660 11.4 -.- 1.5 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.01.30 02:35:45 35.1048 27.9242 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel2020.01.30 02:34:54 39.0265 27.8948 4.8 -.- 1.9 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.30 02:33:50 39.0825 27.8037 5.1 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.01.30 02:16:04 35.3058 27.8480 6.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel2020.01.30 02:13:54 38.4252 39.1448 5.0 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.01.30 02:10:23 35.2647 27.8862 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel2020.01.30 02:02:05 39.1192 27.8055 14.0 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.01.30 01:54:32 39.0573 27.8437 9.8 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.30 01:50:51 38.2017 38.6862 9.5 -.- 1.8 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.01.30 01:41:08 39.0122 27.8403 9.0 -.- 2.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.30 01:24:15 38.5777 27.4468 13.6 -.- 2.0 -.- AYVACIK-(MANISA) İlksel2020.01.30 01:18:29 39.0297 27.8660 5.0 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.30 01:08:32 39.0342 27.8965 10.4 -.- 1.9 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.30 01:03:22 35.2597 27.8603 14.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel2020.01.30 00:59:04 36.9658 27.7357 6.1 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2020.01.30 00:20:03 35.1295 28.0285 8.3 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel2020.01.30 00:08:30 38.4038 39.1395 11.5 -.- 1.8 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.01.29 23:34:29 39.0973 27.8235 4.9 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.01.29 23:29:57 39.0533 27.8288 5.1 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.29 23:27:54 39.0148 27.8525 9.2 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.01.29 23:26:44 39.0973 27.7920 4.9 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.01.29 23:26:15 39.0985 27.8542 12.0 -.- 2.8 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.01.29 23:25:46 38.2608 38.7643 6.1 -.- 2.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.01.29 23:18:05 38.9838 27.8628 3.5 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel.