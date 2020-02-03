Muğla'da tarihi sikkeler ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ula’da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 16 adet sikkeye el konuldu.
Muğla'nın Ula ilçesinde bir şahsın elinde tarihi eser olduğu ve tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı alındı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu adresi belirlenen M.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada define avında kullanılan 4 farklı dedektör ve tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 16 adet sikke ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDI
M.Ç. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
İHA
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