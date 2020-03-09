Bodrum’daki Akdeniz Gölü çöle dönüşüyor

Muğla’da, 500 yıllık hurma ağaçları ile yüzlerce balık ve kuşun yaşadığı Gölköy Sulak Alanı kuruyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin tek sulak alanı olan ve Akdeniz Gölü olarak bilinen 400 dönümlük Gölköy Kovalık Sulak Alanı büyük ölçüde kurudu. Yakın zamana kadar 80 kuş türüne ev sahipliği yapan ve 1. Derece Doğal SİT Alanı olan gölün hem ortasından hem kıyısından 2 dere geçmesine rağmen, gölün yerinde küçük su birikintileri kaldı.

500 YILLIK AĞAÇLAR

Geçtiğimiz günlerde sulak alana gelerek açıklama yapan Bodrum Kent Konseyi Gölköy Sulak Alanı'nı Koruma Çalışma Grubu üyeleri, bölgede balık ve kuşların yanısıra Akdeniz çanağında sadece Bodrum'da bulunan 500 yıllık hurma ağaçlarının yer aldığını belirterek, "DSİ'nin en kısa zamanda alanı besleyen dereleri temizlemesi gerekiyor" dedi.



Çevreciler, sulak alanı besleyen derelerin acilen temizlenmesi gerektiğini söyledi

'PROJE HAZIRLIYORUZ'

Sulak alanın, inşaat atıkları ve moloz atılmasıyla denizle bağının kesildiğini belirten Gölköy Sulak Alanı'nı Koruma Çalışma Grubu Sözcüsü Lon Biret, "Bodrum'un tek sulak alanı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Sulak alanı besleyen dere ve azmakların çöplüğe dönmesiyle su kaynakları azaldı. Sulak alanın gelecek nesillere kazandırılması için acil rehabilitasyon projesini hazırlıyoruz. Bu projeyi en kısa zamanda Bodrum Belediyesi'ne sunacağız. Buranın yeniden turizme kazandırılmasını sağlamalıyız. Yüzlerce balık ve kuş türünün yaşam alanı yok olmak üzere" diye konuştu.

ESKİ HALİ

'ÇÖPLÜK HALİNE GELDİ'

Bodrum Gönüllüleri Derneği Üyesi Cüneyt Karaloğlu da, dünyada sadece burada yetişen Gölköy hurmalarının benzin dökülerek yakıldığını belirterek, "Göl katı atıkların dökülmesiyle çöplük haline getirildi. 1. Derece Doğal SİT Alanı olmasına rağmen su havzası, Akdeniz Gölü ve dünyada eşi benzeri olmayan hurmalar yakılarak, sökülerek, susuz bırakılarak yok ediliyor. Müdahale için daha fazla zaman geçirmeye tahammülümüz yok" diye konuştu.

Cüneyt Karaloğlu

Lon Biret

Adem ÜLKER