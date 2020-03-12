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14 yıldır her yerde aranıyordu! Yakalandı...

14 yıldır her yerde aranıyordu! Yakalandı...

12.03.2020, 18:05

'da 2002 yılında kardeşiyle birlikte 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan ve 2006 yılında cezasına mahkum edilen , 14 yıl sonra 'da yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2002 yılında kardeşi Seyfettin Gümüşoğlu ile 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralama suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Suat Gümüşoğlu'nun, Habipler Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

14 yıldır firari olarak aranan Gümüşoğlu, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Suat Gümüşoğlu, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

14 YILDIR ARANIYORDU

Suat Gümüşoğlu'nun, 2002 yılında kardeşi Seyfettin Gümüşoğlu ile bastıkları evde A.D.'yi öldürdükleri, S.D. ile N. D.'yi ağır yaralayıp, kaçtıkları ortaya çıktı.

O dönem yapılan yargılama sonucunda Seyfettin Gümüşoğlu ile kardeşi Suat Gümüşoğlu'na ömür boyu hapis cezası verildiği, Seyfettin Gümüşoğlu tutuklanırken, Suat Gümüşoğlu'nun, kararın kesinleştiği 2006 yılından bu yana firari olduğu kaydedildi.

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