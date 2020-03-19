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Haberler Muğla Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti

'in eşi hayatını kaybetti

Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti

19.03.2020, 17:39

Uzun süredir ’da tedavi gören ve öğle saatlerine doğru durumu ağırlaşan ’in eşi , hayatını kaybetti.

Uzun süredir Muğla'da tedavi gören ve öğle saatlerine doğru durumu ağırlaşan Can Yücel'in eşi Güler Yücel, hayatını kaybetti.

Uzun süredir Muğla'da tedavi gören ve öğle saatlerine doğru durumu ağırlaşan Can Yücel'in eşi Güler Yücel (85) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Can Yücel'in ölümünden sonra hayatına Datça'da devam eden Güler Yücel'in cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

İHA

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