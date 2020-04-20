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Haberler Muğla Elektrikli sofben canından etti

Elektrikli sofben canından etti

Elektrikli sofben canından etti
Giriş Tarihi: 20.4.2020

Muğla'da gemi boyama işinde çalışan Aydınlı Bülent Fesli (37), evinde şofbenin elektrik kaçırması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. Aydınlı olan 37 yaşındaki Fesli'nin ölümü, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde yaşayan ailesini yasa boğdu. Yaklaşık 2 yıldır Bodrum'da çalıştığı öğrenilen Bülent Fesli'nin, nişanlı olduğu belirtildi.

MEHMET KAVAS

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