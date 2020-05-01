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Tedavisi yapılan caretta denize bırakıldı

Dalyan Mahallesinde bulunan İztuzu sahilindeki Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Merkezi'nde tedavisi tamamlanan , önlemleri kapsamında yapılmadan denize bırakıldı.

Tedavisi yapılan caretta denize bırakıldı

01.05.2020, 16:45

Ortaca Dalyan Mahallesinde bulunan İztuzu sahilindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER)'de tedavisi tamamlanan caretta caretta, Koronavirüs önlemleri kapsamında tören yapılmadan denize bırakıldı. Geçen yıllarda fotoğraf çekmek için bir biriyle yarışan yoğun izleyici kitlesinin olmaması nedeniyle caretta carettanın rahatça denize ulaştığı gözlendi.

Deniz aracının çarpması sonucu kabuğundan yaralanmış halde İztuzu kumsalı açıklarında bulunan deniz kaplumbağası yaklaşık 2 ay süren tedavisi sonrası DEKAMER çalışanları tarafından denizle buluşturuldu.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillere girişlerin yasak olduğunu ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle tören yapılmadığını ifade eden DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska; "Halen merkezde 8 adet tedavisi süren deniz kaplumbağası var. Merkezimizin kuruluşundan bu yana 373 yaralı kaplumbağa geldi. 203'ü iyileşerek doğal ortamına bırakıldı. Yaralanmaların yüzde 2'si denizsel atık, yüzde 20'si doğal nedenler, yüzde 11'i kasıtlı, yüzde 37'si balıkçılık faaliyetlerinden oluyor." dedi.

IHA

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