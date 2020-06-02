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Türkbükü'nde şezlong fiyatları şoke etti!

Gözde tatil beldesi Türkbükü’nde hizmet veren lüks bir otelin müşterilere gönderdiği davet e-mail’inde belirtilen ücretler şaşırttı. Corona virüs salgını sonrası fiyatlarını güncelleyen otelde iki şezlong için istenen ücret günlük bin, aylık 24 bin lira. Üstelik buna oda ve yemek dahil değil.

Bodrum Türkbükü'nde şezlong fiyatları şoke etti!

02.06.2020, 09:39 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020,09:48

Geçtiğimiz yıllarda 70 liralık lahmacunuyla gündeme gelen tatil cenneti Bodrum, bu yaz şezlong ve loca fiyatlarıyla anılacak. Hürriyet'in haberine göre lüks oteller, pandemi sürecinde oda, beach kullanımı ve şezlong fiyatlarına zam yaptı.

Yaz sezonunda kapılarını açmaya hazırlanan ve Türkbükü'nde hizmet veren lüks bir otelin müşterilerine gönderdiği davet e-mail'inde detayları verilen kullanım ücretleri, tartışma yaratacak cinsten.

İLK SEÇENEK
İki kişilik bu pakette şunlar var: Maksimum 4 sandalye, maksimum 3 şezlong, gün içinde kişi başı ikişer plaj havlusu, iki kez sıcak-soğuk havlu servisi, 11.00-15.00'te meyve tabağı, yiyecek ve içecek harcamalarında yüzde 10 indirim.


İKİNCİ SEÇENEK
İlk seçenektekilere ek olarak menüden günde bir sefer bir adet başlangıç, bir adet taş fırın ya da ana yemek siparişi verilebilir.

'RAKAMLAR NORMAL'
Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, "Bu rakamlar normal. Otel 'Sana özel hizmet veriyorum, şezlonguna başka kimse oturmayacak' diyor, loca veriyor. Otellerden kapasitesini yarı yarıya düşürmesi isteniyor. Bu da otellerin maliyetlerini ikiye katlıyor. Sonuçta bu 'private' hizmet, senden başka hiç kimse şezlonga elini sürmüyor, sırtını yaslamıyor. Türkiye bu noktada yerli turizmin dışında yabancı turizmde de böyle müşterileri hedeflemelidir. Her şey dahil sistemden bu sisteme geçmelidir." dedi.

Hürriyet

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