Marmaris beşik gibi

Marmaris ilçesi ve çevresinin merkez üssü olduğu deprem sağanağı devam ederken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan da korkutan bir uyarı geldi. Türkiye'nin tamamının gergin olduğunu belirten Ercan, "Fay hatları 7 büyüklüğünde deprem üretmek için sancı çekiyor. Marmaris ve Dalyan bölgeleri daha gergin" dedi. Önceki gün saat 20.43'te, merkez üssü Marmaris'in Osmaniye köyü olan 5.4 şiddetinde deprem meydana gelmesinin ardından bölgede yeni bir deprem fırtınası başladı.

ONLARCA SARSINTI OLDU

Ege'nin tamamı ve Yunan adalarından da hissedilen depremin ardından Marmaris'te peşpeşe sarsıntılar devam ediyor. İlçede sabaha karşı merkez üssü yine Osmaniye olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlçede son 24 saatte irili ufaklı onlarca sarsıntı yaşandı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremler bölgede korku ve paniğe sebep oldu. Geçtiğimiz yıllarda bölgede sismik araştırmalar yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntıların devam edeceğini söyledi.

DEPREM SAĞANAĞI SÜRECEK

Önceki yıl "2020 deprem yılı olacak" dediğini hatırlatan Ercan, "Sadece Ege veya Marmaris değil, Türkiye'nin tamamı gergin. Deprem adeta köşe kapmaca oynuyor. Bir doğuda bir batıda sallıyor. Fay hatları 7 büyüklüğünde deprem üretmek için sancı çekiyor" dedi. Bölgede Marmaris ve Dalyan'ın çok gergin olduğunu söyleyen Ercan, "Deprem sağanağı devam ediyor ve edecek. 7 büyüklüğündeki depremin nerede ne zaman olacağını tahmin etmek nerdeyse imkansız. Çünkü deprem her an ülkenin farklı bir yerinde ortaya çıkıyor. Bir doğuda bir batıda. Ülkenin 26 farklı noktası çok hassas. Buralardan biri 7 büyüklüğünde deprem üretebilir" diye konuştu.



"MİNİMUM 7.3 DEPREM GELİYOR"

TÜRKİYE'DE yakın zamanda gerçekleşen büyük depremlerle ilgili isabetli tahminler yapan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bu kez İstanbul'u uyardı. Deprem için gerekli önlemlerin alınmadığını ve deprem gerçeğinin farkına varılmadığını söyleyerek bazı eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Görür, "Minimum 7.3 deprem geliyor, şakası yok. İstanbul gibi yapı stokunun yüzde 60'ının zafiyet içinde olduğu bir yerde bunun sonuçları çok büyük olacak. Broşür dağıtmakla bu iş olmaz. Örneğin televizyonlarda en çok izlenen saatlerde kamu spotları yayımlanmalı" açıklamasını yaptı.

Adem ÜLKER

Ege'de yaşanan depremler sonrası uzman isimden korkutan açıklama!