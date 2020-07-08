Bodrum'da içme suyu isale hattında iki ayrı patlama

Yalıkavak Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'ndeki içme suyu ana isale hattında, dün saat 19.15 sıralarında patlama oldu. Patlamanın ardından yolda çukur oluştu, bazı evlerin bahçeleri, bodrum katları ve depolarını su bastı. Hasar oluşan yolda araçlar ve yayalar güçlükle ilerleyebildi. Bu patlamadan 35 dakika sonra ana isale hattının bu defa Torba Mahallesi bölümünde bir patlama daha meydana geldi. Yolda hasara neden olan patlamanın gürültüsüyle çevre binalarda yaşayanlar sokağa döküldü, tonlarca su boşa aktı. Tazyikli akan su yayalara ve yoldan geçen araçlara zor anlar yaşattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, suyu keserek onarım ve temizlik çalışması başlattı.





Bodrum Yarımadası'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında, Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndan ilçeye döşenen 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattında 9 yılda 2 bin 710 kez patlama meydana geldiği bildirildi.

DHA

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