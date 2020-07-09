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Haberler Muğla Halikarnas Balıkçısı’nın kızı son yolculuğuna uğurlandı

Halikarnas Balıkçısı’nın kızı uğurlandı

Türk edebiyatının dev çınarlarından 'Halikarnas Balıkçısı' olarak tanınan roman ve hikaye yazarı 'nın 90 yaşında hayatını kaybeden kızı , Konak'taki Hacı Ahmet Tatari Camisi'nden uğurlandı.

Halikarnas Balıkçısı’nın kızı son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 9.7.2020

Ayşe İsmet Noonan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da onayı ile İslami usullere göre cenaze namazı kılındıktan sonra, vasiyeti üzerine 66 yıl önce evlendiği Amerikalı eski NATO askeri olan eşi John Noonan'un yattığı Karabağlar'daki Paşaköprü Hıristiyan Mezarlığı'na defnedildi. İsmet Noonan'ın ölümünün ardından Yeni Asır'a konuşan oğlu Cevat Francis Noonan, "Annem insanların mutlu olmasını isterdi. Hayatı boyunca fakirlere ve hastalara yardım etmeye çalıştı" dedi.





MERT ALPDÜNDAR

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