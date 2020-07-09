Halikarnas Balıkçısı’nın kızı son yolculuğuna uğurlandı

Ayşe İsmet Noonan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da onayı ile İslami usullere göre cenaze namazı kılındıktan sonra, vasiyeti üzerine 66 yıl önce evlendiği Amerikalı eski NATO askeri olan eşi John Noonan'un yattığı Karabağlar'daki Paşaköprü Hıristiyan Mezarlığı'na defnedildi. İsmet Noonan'ın ölümünün ardından Yeni Asır'a konuşan oğlu Cevat Francis Noonan, "Annem insanların mutlu olmasını isterdi. Hayatı boyunca fakirlere ve hastalara yardım etmeye çalıştı" dedi.











MERT ALPDÜNDAR