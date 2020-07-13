  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla 15 metrelik çam ağacı park halindeki araçların üzerine devrildi

15 metrelik araçların üzerine devrildi

’nın Akyaka Mahallesinde çok sayıda aracın park halinde olduğu bir alanda kökleri kuruyan ağaç, araçların üzerine devrildi. Çam ağacının altındaki çok sayıda araç şans eseri hasar görmedi.

15 metrelik çam ağacı park halindeki araçların üzerine devrildi

13.07.2020, 12:48 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,13:00

Günübirlik tatilcilerin adeta akın ettiği Ula'nın Akyaka Mahallesinde çok sayıda aracın park halinde olduğu bir alanda kökleri kuruyan ağaç faciaya neden oluyordu.


Akyaka Mahallesi Çatalçam Caddesi üzerinde bulunan çamlık alanda kökleri kuruyan yaklaşık 15 metrelik çam ağacı büyük bir gürültü ile devrilmeye başladı. Kökleri kuruyan ve devrilen çam ağacının altında tatil için Akyaka'ya gelen çok sayıda araç şans eseri hasar görmedi. Devrilen çam ağacının dalları devrilme esnasında başka bir çama takılınca park halindeki araçlardan sadece birisinin ön camı patladı.


Olay yerine Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, jandarma ve orman ekipleri gelerek tutanak tutuldu.

IHA

Son dakika: Denizli'de orman yangını çıktı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

15 metrelik çam ağacı park halindeki araçların üzerine devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA