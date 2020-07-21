Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı! Cani katil üzerine beton dökmüş

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in bulunması için jandarma çalışma başlatmıştı. Bazı kişilerle görüşen jandarma ekipleri genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığını öğrendi.







Jandarma yerkesik bölgesinde üzerine beton dökülmüş vaziyetteki metal bir varili buldu. İtfaiye ekipleri tarafından içerisine zarar verilmeden özenle açılan varilden Pınar Gültekin'in cesedi çıktı.



Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

İHA

Yine kadın cinayeti! Pınar Gültekin olayında kan donduran detaylar

Kayıp Pınar'dan acı haber geldi