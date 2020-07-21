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Haberler Muğla Yine kadın cinayeti! Pınar Gültekin olayında kan donduran detaylar

Yine cinayeti! olayında kan donduran detaylar

'da 5 gün önce kaybolan 27 yaşındaki 'in bu sabah cansız bedeni bulunmuştu. Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi. Eski erkek arkadaşı C.M.A. sorguda cinayeti itiraf etti.

Yine kadın cinayeti! Pınar Gültekin olayında kan donduran detaylar

21.07.2020, 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020,10:12

Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi.

Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.


BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVÜP, SONRA BOĞMUŞ
Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü.

Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü.


CANSIZ BEDENİNİ VRİLE KOYUP, TAŞIMIŞ
Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı. Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

DHA

Üniversite öğrencisi Pınar'dan hala haber yok!

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