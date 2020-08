Bodrum'da bayramın ikinci gününde de plajlar doldu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki plajlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilcilerle doldu.



Kentte hava sıcaklığı 33 dereceyi gösterirken nem oranı yüzde 69 olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece olduğu ilçede dünyaca ünlü Gümbet, Ortakent ve Bitez Plajı'na gelen tatilciler, denize girerek serinledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 metre aralıklarla konulan şemsiyeler altında güneşlenen tatilciler, keyif yaptı.

Bazı tatilcilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Güneşlenmeyi tercih edenler şezlong ve kumlara uzanarak keyifli anlar yaşarken, bazıları da sahilde kitap okuyarak vakit geçirdi. Deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen tatilciler su sporları yaparak serin suların tadını çıkardı.



Manisa'dan tatile gelen spor eğitmeni Berk Cantürk (25), "Pandemi dolayısı ile biraz durgunluk olsa da her şey güzel. Bayram ve tatilin keyfini çıkarıyoruz" dedi. İstanbul'da tatil için geldiğini ifade eden oto galerici Barış Yılmaz (34), "Biraz endişe vardı ama burada her şey çok güzel. Tatilin keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu. İstanbul'da tatil için Bodrum'da geldiğini ifade eden turizm rehberi Baykan Yılmaz (39) ise, "Hava sıcak, ortam sıcak her şey çok güzel. Bayram ve tatilin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

DHA

Baba kız birer gün arayla toprağa verildi

Turizm merkezi Çeşme bayramı "dolu dolu" geçiriyor