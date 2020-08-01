  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Baba kız birer gün arayla toprağa verildi

Baba kız birer gün arayla toprağa verildi

'de, beylik tabancasıyla intihar eden T. ve öldürdüğü 4 yaşındaki kızı , birer gün arayla toprağa verildi. Deniz Nihan, dün Aliağa Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Aliağa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Baba kız birer gün arayla toprağa verildi

01.08.2020, 15:21 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020,15:34

İzmir'in Aliağa ilçesinde, beylik tabancasıyla intihar eden Yüzbaşı Ersel T. ve öldürdüğü 4 yaşındaki kızı Deniz Nihan, birer gün arayla toprağa verildi.

Olay, perşembe akşamı, Siteler Mahallesi Petrokent Sitesi'nde meydana geldi. Isparta'da görev yapan Yüzbaşı Ersel T., 1 yıl önce boşandığı Selma D.'den olan kızı Deniz Nihan ile tatil için memleketi İzmir Aliağa'ya geldi. Ersel T. iddiaya göre Selma D. ile telefonda konuşurken henüz bilinmeyen nedenle aralarında kavga çıktı. Kavganın ardından Ersel T. beylik tabancasıyla önce kızı Deniz Nihan'ı ardından da kendisini vurdu.



Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, baba ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ersel T. ve Nihan Deniz'in cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri sonrası Ersel D. ve kızı Nihan Deniz'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Deniz Nihan, dün Aliağa Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Aliağa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Babası Ersel T. de bugün aynı camiide kılınan öğle namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

DHA

İzmir Valisi Köşger, polislerle bayramlaştı Plajlar doldu! Tatilcilerin Ege çıkarması

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Baba kız birer gün arayla toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA