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'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Dalaman Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

06.08.2020, 09:02 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020,09:08

Dalaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Dalaman Havalimanına turist taşıyan 07 AFH 599 plakalı minibüs ile 48 VG 797 plakalı otomobil Ege Mahallesi Kenan Evren Bulvarı Kapukargın Kavşağında çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Mustafa Varan (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada minibüste bulunan yolculardan 3'ü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Dalaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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