Ölüm bile ayıramadı

Muğla Bodrum'dan Turgutreis istikametine giden 67 AB 700 plakalı otomobil sürücüsü Berkant Gürleyen, dün sabaha karşı Bitez kavşağına hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çıkan otomobil, yol kenarında bulunan toteme çarparak durdu.

ARACIN MOTORU ALEV ALDI

Hurdaya dönen aracın motor kısmı, çarpmanın etkisiyle alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alev alan aracı söndürürken, bir yandan da otomobilde bulunan 4 kişiyi araçtan çıkardı. Sürücü Berkant Gürleyen ise araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralanan Gürleyen'i güçlükle şoför koltuğundan çıkardı. Kazanın ardından 26 yaşındaki Berat Aydın olay yerinde, 25 yaşındaki Berkant Gürleyen ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'TAN GELDİLER

AĞIR yaralanan Metin Kukul, Sefa Çakal, Alper Bahadır, Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ölen Aydın ve Gürleyen'in yakın arkadaş oldukları, yaşadıkları Zonguldak'tan birkaç gün önce Bodrum'a tatile geldikleri öğrenildi.



Tuba AYHAN