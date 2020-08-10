Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetle bir son dakika gelişmesi yaşandı. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz'e Pınar'ın cinayetin işlendiği bağ evine gidişi öncesinde görüştüğü ortaya çıkan arkadaşı Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için savcılıktan talepte bulunduklarını açıkladı.



Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz'e soruşturmanın genişletilmesi istemiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiklerini ve dilekçe sonrasında soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi için çalışma başlatıldığını aktaran Epözdemir, "Dilekçemiz sonrasında kamera kayıtlarının detaylı incelendiğini öğrendik. Şüphelinin ifadelerinin belletilmiş olması dikkati çekiyor. Biz, savcılığa müracaatımızda, şüpheliye ait telefonun cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarını ve cep telefonu sinyal lokasyonlarını istedik. Ayrıca zanlıya olay yerinde keşif yaptırılmasını talep ettik." ifadesini kullandı.





CEREN'İN YENİDEN İFADESİNİN ALINMASINI TALEP ETTİK

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Pınar'ın cinayetin işlendiği bağ evine gidişi öncesinde görüştüğü ortaya çıkan arkadaşı Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için savcılıktan talepte bulunduklarını ifade ederek, "Davaya müdahil olduktan sonra Pınar'ın arkadaşı Ceren'in Pınar kaybolduktan sonra ifade verdiğini öğrendik. Cinayet sonrası ortaya çıkan görüntülerde Ceren'le Pınar birlikte görülüyorlar. Ailenin Ceren'le ilgili beyanları ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda Ceren'in yeniden ifadesinin alınması yönünde savcılıktan talepte bulunduk. Bu talebimizin savcılık tarafından olumlu değerlendirileceğini düşünüyoruz" dedi.



İFADELERE ÖNCEDEN ÇALIŞMIŞ…

Pınar'ı vahşice öldüren zanlının ifadelerinin önceden çalışılmış olduğunu iddia eden Avukat Epözdemir, şunları ifade etti:

"Bu vahşi cinayetin önceden tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Şüphelinin ifadeleriyle ilgili de itirazlarımızı yaptık. Şüphelinin ifadesinde tutarsızlıklar söz konusu. Tüm güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izi incelemelerini de talep ettik. Dosyadaki gizlilik ve kısıtlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmayı da istedik. Tasarlayarak, vahşice, önceden planlanmış şekilde cinayetin işlendiği kanaatindeyiz. Henüz otopsi raporları gelmedi. Eylül ayında çıkmasını bekliyoruz. İstediğimiz belge ve raporlar geldikten sonra durumu net olarak ortaya koyacağız. Olaya ilişkin iddianamenin de kısa sürede hazırlanmasını bekliyoruz" Bu arada, soruşturmayla ilgili gizlilik kararı nedeniyle Ceren'le ilgili bilgilerin soruşturma avukatlarına da verilmediği öğrenildi. Pınar'ın otopsi raporlarının henüz savcılığa ulaşmadığı bildirildi.

JANDARMA GÖRÜNTÜLERDE "VARİL" ARIYOR…

Kızının cenazesinde konuşan Pınar'ın annesi Şefika Gültekin, "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı" diye konuşmuştu.

Avcı'nın herhangi birinden özellikle varilin taşınması konusunda yardım alıp almadığı titizlikle araştırılıyor.

Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden Şüpheli Cemal Metin Avcı'nın öldürdükten sonra yakarak Pınar'ı içine koyduğu "Varil" konusunda Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüphelinin cesedi taşıdığı ormanlık alana giden yol güzergahında bulunan 100'ün üzerinde iş yeri ile mobese kamerası incelemeye alındı.

Jandarma ekipleri, kamera görüntülerinde cinayette kullanılan varil'in şüphelinin iş yerinden olay yerine getirilişini ve varil'in ormanlık alana taşınmasında şüphelinin her hangi bir yardım alıp almadığını araştırıyorlar.

PINAR'DAN İZLERİ ARAŞTIRIYORLAR…

Pınar'ın şüpheli tarafından olay sonrasında parçalanan cep telefonunun parçaları Muğla İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından 3 farklı noktada bulunarak, kriminal incelemeye gönderildi. Cinayetten bir gün önce Pınar'ın yaşadığı Akyaka'da eğlence mekanlarında görüldüğü ihbarı üzerine, Akyaka'da Pınar'ın gittiği belirlenen mekanların kamera kayıtları da incelemeye alındı.

Cinayet sonrasında, Pınar'ın Akyaka'da yaşadığı evde de savcının talimatı doğrultusunda Jandarma olay yeri ekiplerince inceleme yapıldığı da öğrenildi.

SABAH/ KENAN GÜRBÜZ

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