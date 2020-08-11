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Haberler Muğla Bodrum’da sörfçünün zor anları!

’da sörfçünün !

’da sörf yapan bir kişinin kameralara yansıdı. Sörf tahtasının üzerinde düşen dakikalarca yardım bekledi, el sallayarak yardım isteyen sporcunun zor anları yürekleri ağza getirdi.

Bodrum’da sörfçünün zor anları!

11.08.2020, 16:50

Ortakent - Yahşi Mahallesi Kargıcık koyunda sörf yapan bir sporcu deniz ortasında mahsur kaldı. Sörf tahtasından düşen sporcu önce rüzgarı ayarlayarak sörfü hareket ettirmeye çalıştı. Bir türlü sörf tahtasının üzerinde duramayan sporcu sörfü hareket ettirmek için defalarca deneme yaptı.

Her seferinde başarısız olan sörfçü daha sonra bitkin düştü. Karadakilere el sallayarak yardım isteyen sporcuyu kimse görmeyince tekrar sörfü hareket ettirmeye çalıştı.

Tekrar tekrar denize düşen sporcu sonunda rüzgarın yönünü bularak sörf tahtasını hareket ettirmeyi başardı. Güçlükle de olsa karaya çıkan sporcu rahat nefes aldı.

İHA

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