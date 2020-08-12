Darp iddialarıyla gündeme gelen Daria Kyryliuk, Bodrum’da

Çeşme'deki bir plajda darp edildiğini öne sürerek gündeme gelen Daria Kyryliuk, yaşanan olaylardan sonra tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Ukraynalı model ve sevgilisi Baran Güneş, önceki gün The Bodrum Edition'daydı.

Çift, akşam saatlerinde de Gümüşlük'teki bir balıkçıda arkadaşlarıyla yemek yedi. 23 yaşındaki model, Bodrum tatilinde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Daria Kyryliuk, yüzünün kanlar içinde göründüğü fotoğrafını paylaşmasının ardından Türkiye gündemine yerleşmişti.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Çeşme'deki Cumhuriyet Savcısına ifade veren Ukraynalı model, dliye önünde yaptığı açıklamda, "İstanbul'a taşınmak istiyorum. Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burası harika bir ülke" demişti.

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