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Haberler Muğla Darp iddialarıyla gündeme gelen Daria Kyryliuk, Bodrum’da

Darp iddialarıyla gündeme gelen , ’da

'de bir mekanda güvenlikçiler tarafından dayak edildiğini iddia eden ve kanlar içindeki görüntüsü ile günlerce gündemden düşmeyen Ukraynalı model , 'da ortaya çıktı.

Darp iddialarıyla gündeme gelen Daria Kyryliuk, Bodrum’da

12.08.2020, 14:38

Çeşme'deki bir plajda darp edildiğini öne sürerek gündeme gelen Daria Kyryliuk, yaşanan olaylardan sonra tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Ukraynalı model ve sevgilisi Baran Güneş, önceki gün The Bodrum Edition'daydı.

Çift, akşam saatlerinde de Gümüşlük'teki bir balıkçıda arkadaşlarıyla yemek yedi. 23 yaşındaki model, Bodrum tatilinde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Daria Kyryliuk, yüzünün kanlar içinde göründüğü fotoğrafını paylaşmasının ardından Türkiye gündemine yerleşmişti.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"
Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Çeşme'deki Cumhuriyet Savcısına ifade veren Ukraynalı model, dliye önünde yaptığı açıklamda, "İstanbul'a taşınmak istiyorum. Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burası harika bir ülke" demişti.

Çeşme'de darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk 6 saat ifade verdi Çeşme'de darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ifade verdi: Bir daha modellik yapamayacağım sandım Ukraynalı model Daria Kyryliuk İzmir'de başına gelenleri anlattı Dünyaca ünlü model Daria Kyryliuk Çeşme'de saldırıya uğradı

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