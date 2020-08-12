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Haberler Muğla Milas'ta toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi

Milas'ta toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi

Son dakika... Ege'de 'li belediyelerin sorunlsrının ardı arkası gelmiyor. Bu sefer de Milas’ın Damlıboğaz Mahallesi’nde toplanmayan çöpler, mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Çöplerden yayılan kokudan ve sinekten sokaklar durulamaz hale geldi.

Milas'ta toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi

12.08.2020, 11:14

Muğla'nın Milas ilçesinde çöplerin toplanmamasından dolayı oluşan kötü koku ve haşereden dolayı çok ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri "Biriken çöplerden yükselen kötü koku ve sinekten duramaz hale geldik. Milas Belediyesi adeta sağlığımızı hiçe sayıyor. Bari pandemi döneminde biraz daha duyarlı olsun" diyerek duruma tepki gösterdiler.

Yılın en sıcak günleri yaşanmasına rağmen Milas Belediyesi'nin duyarsızlığı nedeniyle yerleşim yerlerinin pislikten kokmaya başladığını belirten mahalle sakinleri, "Gerek içinde bulunduğumuz pandemi süreci gerekse yılın en sıcak günlerinin yaşanması dolayısıyla belediye görevlilerinin daha hassas olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 10 gündür mahalle aralarındaki çöpler alınmıyor. Sürekli belediyeyi arayıp çöplerin alınmasını istiyoruz ama kimsenin umurunda değil. Belediyede sorunumuzun çözümü için muhatap bile bulamıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdiler.

İHA

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