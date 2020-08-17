Kayadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 20 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Yanan alanda ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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