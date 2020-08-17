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'da çıkan söndürüldü

'nın ilçesinde çıkan söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

17.08.2020, 15:13 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020,17:29

Kayadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 20 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Yanan alanda ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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