Haberler Muğla Alevler taş evi küle çevirdi

Alevler taş evi küle çevirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

17.08.2020, 12:48 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020,12:59