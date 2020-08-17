  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Alevler taş evi küle çevirdi

Alevler taş evi küle çevirdi

'nın Menteşe ilçesinde kontağından çıkan , kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler taş evi küle çevirdi

17.08.2020, 12:48 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020,12:59

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı taş ev kullanılamaz hale geldi.


Menteşe'nin kırsal Yemişendere Mahallesi'ndeki Süleyman Bedir'e (64) ait müstakil taş evde, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri 30 dakika içinde söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.


Bedir'in yangın sırasında Muğla'ın merkez ilçesi Menteşe'deki diğer evinde olduğu öğrenildi.

DHA

Aydın Karacasu’da koronavirüs denetimi Fotoğrafını paylaştığı denizden sağ çıkamadı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alevler taş evi küle çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA