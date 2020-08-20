  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum'da böyle görüntülenmişlerdi! İlginç buluşma yasak aşk çıktı

'da böyle görüntülenmişlerdi! İlginç buluşma çıktı

'nın sahibi , geçtiğimiz günlerde 'li ile 'da buluşmuştu. 20 yıldır evli olan ve üç kızı bulunan Mehmet Koçarslan'ın bu buluşmada yanında bulunan genç kadının sevgilisi olduğu ortaya çıktı

Bodrum'da böyle görüntülenmişlerdi! İlginç buluşma yasak aşk çıktı

20.08.2020, 10:45

Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, geçtiğimiz günlerde CHP'li Engin Altay ile Bodrum'da buluşmuştu. Bu buluşmada Koçarslan'ın yanında bulunan genç kadının sevgilisi olduğu ortaya çıktı.




20 yıldır evli olan ve üç kızı bulunan iş adamı, bir süredir genç bir avukatla birlikte. Sevgililer, önceki gün de İstanbul gecelerinde birlikte görüntülendi. Koçarslan, bir süredir yurt dışında yaşıyordu.

İş adamı Mehmet Koçarslan'ın Bodrum'daki tekne tatili 'İlginç buluşma' başlığıyla haber olmuştu.

SABAH /GÜNAYDIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da böyle görüntülenmişlerdi! İlginç buluşma yasak aşk çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA