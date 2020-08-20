Bodrum'da böyle görüntülenmişlerdi! İlginç buluşma yasak aşk çıktı

Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, geçtiğimiz günlerde CHP'li Engin Altay ile Bodrum'da buluşmuştu. Bu buluşmada Koçarslan'ın yanında bulunan genç kadının sevgilisi olduğu ortaya çıktı.







20 yıldır evli olan ve üç kızı bulunan iş adamı, bir süredir genç bir avukatla birlikte. Sevgililer, önceki gün de İstanbul gecelerinde birlikte görüntülendi. Koçarslan, bir süredir yurt dışında yaşıyordu.



İş adamı Mehmet Koçarslan'ın Bodrum'daki tekne tatili 'İlginç buluşma' başlığıyla haber olmuştu.



SABAH /GÜNAYDIN