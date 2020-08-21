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Haberler Muğla Vahşice katledilmişti! Pınar Gültekin cinayetinin olay gününe ilişkin belgeleri avukatına verildi

Vahşice katledilmişti! cinayetinin olay gününe ilişkin belgeleri avukatına verildi

'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bulunan 'in eski sevgilisi tarafından katlediği ortaya çıkmıştı. Gültekin'in cinayetine ilişkin bazı evraklar avukatı 'e verildi.

Vahşice katledilmişti! Pınar Gültekin cinayetinin olay gününe ilişkin belgeleri avukatına verildi

21.08.2020, 09:18 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020,09:33

Muğla'da 16 Temmuz'da kaybolan ve 21 Temmuz'da varil içinde beton dökülmüş vaziyette yanmış cesedine ulaşılan Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezzan Epözdemir, dava dosyasından talep ettiği bazı evrakları dosyadaki kısıtlama kararı nedeniyle temin edememişti.


Avukat Epözdemir, dosyadaki kısıtlılık kararı nedeniyle temin edemediği Pınar Gültekin ve cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'ya ait kamera kayıt ve HTS sinyal analizlerinin temini için Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesine itiraz etti.

İtirazı uygun gören mahkeme, olay esnasında ve sonrasında başkaca şüpheli araçların olduğuna ilişkin tespitleri içeren inceleme ve kamera kayıt döküm ve inceleme raporunun, olaydan sonra kolluk kuvvetleri tarafından yapılan yer gösterme ve keşfe ilişkin tutanak ile HTS sinyal analizinin suçtan zarar gören vekiline verilmesi gerektiğine hükmetti.


Dosyadaki kısıtlılık kararının yerinde bir karar olduğunu, soruşturmanın selameti açısından bu kararı uygun bulduklarını açıklayan Av. Rezzan Epözdemir, HTS kayıtları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, çalışmanın tamamlanmasının ardından bunların da teslim edileceğini açıkladı.

IHA

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