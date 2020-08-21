25 milyon liralık incir pazarı nöbet tutturuyor

Çetelerin bahçelerden ürünlerini çalmaması için çiftçiler gece gündüz sopalarla ürünün başında nöbet tutuyor. Dünya incir üretiminde ilk sırada bulunan Aydın, yaş ve kuru incir ihracatından geçen yıl 290 milyon dolarlık gelir sağladı. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye'de üretilen incirin yüzde 61'inin Aydın'dan karşılandığını belirterek, "Bu da bizi kuru incir üretiminde dünya lideri yapıyor" dedi. Geçen yıl Aydın'da üretilen 70 bin ton kuru incir 50 ülkeye ihraç edildi. Kuru incir ihracatından ülke ekonomisine 284 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanırken bunun Aydın ekonomisine yansıması 2 milyar dolara ulaştı. Sarı lop cinsi yaş incirin 31 bin tonu ihraç edilerek 5 milyon 569 bin dolar gelir elde edildi.

9 LİRADAN SATIYORLAR

Öte yandan Aydın Germencik Mursallı beldesinde üreticiler incir hırsızlarına karşı bahçelerde silah ve sopalarla nöbet tutmaya başladı. Her yıl hasat mevsiminde bahçelere dadanan hırsızların organize suç çetesine dönüştüğünü belirten çiftçiler, "İncir sezonunda yaklaşık 20 ile 25 milyon liralık büyük bir pazar oluşuyor. Bu paraya gözünü diken şebekeler hergün bir başka bahçenin mahsulünü çalıyor" dedi. Aydınspor eski Başkanı, işadamı ve incir üreticisi Tansel Önder ise milyonlarca liraya ulaşan incir hırsızlığının illegal organize bir sektöre dönüştüğünü söyledi. Önder, "Ben dahil tüm üretici çiftçi kardeşlerimiz gece gündüz bahçelerde depolarda küreklerle sopalarla, pompalı tüfekle nöbet tutuyoruz. Hırsızlar çaldıkları incirleri toptancıya 9 TL'den satıp çiftçiye darbe vuruyorlar. Bu çeteler bir an önce çökertilmeli" dedi.



KALİTE, VERİM YÜKSEK

ÜRETİCİLER, bu yılki kalite ve verimden de son derece memnun. Bu yıl 70 bin tonun üzerinde kuru incir, 50 bin ton yaş incir üretilmesi bekleniyor. Yaş incirin kilosu 10-15 liradan tezgahlarda yerini alırken kuru incirin fiyatının da 45-50 lira arasında olması bekleniyor. Yaş incir geçtiğimiz yıl da aynı fiyatlarla satılmış, kuru incir de 20-25 liradan alıcı bulmuştu. Çondur, borsa bünyesinde hizmete girecek Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu ile incir ihracatının 12 aya yayılacağını ve ürünün katma değerinin artacağını söyledi.

Fatih ŞENDİL / İhsan KARATAŞ