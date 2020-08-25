Yüzen saray Bodrum'da! Değeri dudak uçuklatıyor

Her yaz Bodrum'a gelen Madame Gu isimli dev yat, Torba'ya demir attı. Rus iş adamı Andrei Skoch'a ait 99 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki, dört katlı, 18 kamaradan oluşan süper yatın değeri 150 milyon dolar.





BOL BOL MİSAFİR AĞIRLIYOR

Rus iş adamı, pandemi dolayısıyla otellerde rahat edemeyen misafirlerini dev yatında ağırlıyor. Bodrum'da müziğin sesi saat 24.00'te kesilse bile Madame Gu'da eğlence sabah saatlerine kadar sürüyor, yatta hareket hiç bitmiyor.