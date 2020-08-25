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Haberler Muğla Yüzen saray Bodrum'da! Değeri dudak uçuklatıyor

Yüzen saray 'da! Değeri dudak uçuklatıyor

Her yaz ’a gelen isimli , Torba’ya demir attı. Rus ’a ait 99 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki, dört katlı, 18 kamaradan oluşan süper yatın değeri 150 milyon dolar

Yüzen saray Bodrum'da! Değeri dudak uçuklatıyor

SABAH

25.08.2020, 09:21

Her yaz Bodrum'a gelen Madame Gu isimli dev yat, Torba'ya demir attı. Rus iş adamı Andrei Skoch'a ait 99 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki, dört katlı, 18 kamaradan oluşan süper yatın değeri 150 milyon dolar.



BOL BOL MİSAFİR AĞIRLIYOR
Rus iş adamı, pandemi dolayısıyla otellerde rahat edemeyen misafirlerini dev yatında ağırlıyor. Bodrum'da müziğin sesi saat 24.00'te kesilse bile Madame Gu'da eğlence sabah saatlerine kadar sürüyor, yatta hareket hiç bitmiyor.

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