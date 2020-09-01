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'da kayıp iş adamının cansız bedeni dere yatağında bulundu

'nın Milas ilçesinde pazar gününden bu yana kayıp olarak aranan 'nun (73), dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Muğla'da kayıp iş adamının cansız bedeni dere yatağında bulundu

DHA

01.09.2020, 12:48

İş adamı Hasan Hafızoğlu, geçen pazar günü evinden Ören Mahallesi Bozalan mevkisine, yürüyüşe gitti. Ancak geri dönmedi. Ailesi de kayıp başvurusunda bulundu. En son telefonla görüştüğü arkadaşına dere yatağına indiğini söyleyen Hafızoğlu için ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarma, AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ile gönüllüler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramalarda, dronla iz takip köpekleri de kullanıldı.

Ören Mahallesi'ndeki dere yatağında bu sabah Hafızoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Dereyi geçmek isterken yüksekten düştüğü tahmin edilen Hafızoğlu'nun ölüm neden otopsiyle belirlenecek.

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