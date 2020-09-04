Haberler Muğla Bodrum'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Bodrum'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Muğla Bodrum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıklarına bakıldı.