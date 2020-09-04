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Haberler Muğla Bodrum'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

'da toplu taşıma araçlarında denetimi

'da tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıklarına bakıldı.

Bodrum'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

04.09.2020, 16:44 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,16:57

Muğla'nın Bodrum ilçesinde toplu taşıtlarda, koronavirüs salgını nedeniyle denetim gerçekleştirildi.


Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarını kontrol etti.

Durdurulan araçlarda vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıklarına bakıldı.

Ayrıca toplu taşıma araçlarının kapasitesinin dışında yolcu bindirip bindirmediği de kontrol edildi.

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