Bodrum'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde toplu taşıtlarda, koronavirüs salgını nedeniyle denetim gerçekleştirildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarını kontrol etti.
Durdurulan araçlarda vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıklarına bakıldı.
Ayrıca toplu taşıma araçlarının kapasitesinin dışında yolcu bindirip bindirmediği de kontrol edildi.Muğla Valiliği evleri yandığı için traktör römorkunda yaşayan aileye sahip çıktı Milyon dolarlık yatlar ardı ardına Bodrum’a demir attı Gediz'de çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü
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