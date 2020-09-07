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Haberler Muğla Yürüyüşe çıktı, bir daha dönmedi! 5 çocuk annesi kadın her yerde aranıyor

Yürüyüşe çıktı, bir daha dönmedi! 5 çocuk annesi kadın her yerde aranıyor

'nın ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi 56 yaşındaki , yürüyüşe çıktığı cuma gününden beri eve dönmedi. Zencir'in yakınları arama - kurtarma ekiplerine haber verdi. 56 yaşındaki Zencir'i 200 kişiden oluşan bir ekip arıyor. Arama çalışmalarında, 3 jandarma iz takip köpeği ve 3 drone kullanılıyor.

Yürüyüşe çıktı, bir daha dönmedi! 5 çocuk annesi kadın her yerde aranıyor

DHA

07.09.2020, 12:02 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,12:13

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yürüyüşe çıktığı cuma gününden beri eve dönmeyen, 5 çocuk annesi Şevkinaz Zencir (56) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.


Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan Şevkinaz Zencir, cuma sabahı ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Eve dönmeyen Zencir'in hayatından endişelenen yakınları ve Muhtar Mehmet Günay'ın kayıp ihbarı üzerine jandarma, harekete geçti.

AFAD, AKUT ve Bodrum 911 Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gönüllülerin de katılımıyla oluşan 200 kişilik grup, evli ve 5 çocuk annesi Şevkinaz Zencir'i bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı.

Arama çalışmalarında, 3 jandarma iz takip köpeği ve 3 dron da kullanılıyor.

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