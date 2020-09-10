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'da 19 kaçak kurtarıldı

'da, Yunan ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 19 kaçak kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerle birlikte, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

10.09.2020, 08:55 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,08:58

Marmaris'te, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı. 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında fiber tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gelerek fiber teknedeki 19 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 göçmen kıyıya çıkartıldı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 1 göçmen kaçakçısını yakaladı. Göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor.

DHA

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