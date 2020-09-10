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'da korkutan ! Mahalle dumanlar içinde kaldı

'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ev yangını, mahalleyi dumanlar içinde bıraktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yangının çıktığı ev küle döndü.

Muğla'da korkutan yangın! Mahalle dumanlar içinde kaldı

10.09.2020, 15:51 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,16:08

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ev yangını, mahalleyi dumanlar içinde bıraktı.

Yangın, Muğla'nın Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi İpek Sokakta bulunan Ergün İlten'e ait evde meydana geldi. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ev küle dönerken, yangının çıktığı mahalle dumanlar altında kaldı.

İHA

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