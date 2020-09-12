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Haberler Muğla Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi eski binbaşı tutuklandı

'da aranan şüphelisi eski binbaşı tutuklandı

'nın Milas ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (/) bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan eski binbaşı tutuklandı.

Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi eski binbaşı tutuklandı

AA

12.09.2020, 11:30

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Örgütle bağlantısının bulunduğu gerekçesiyle aranan eski binbaşı M.D'nin ilçede olduğunu belirleyen ekipler, harekete geçti.

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA

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