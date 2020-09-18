Gökova Körfezinde deprem hareketliliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi 2006 yılında yaptığı araştırmada, Gökova Körfezi'nde şimdiye kadar bilinmeyen ve 7 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek diri bir fay hattı tespit edildiğini açıklamıştı.

DEPREM KORKUSU

Sık sık küçük ölçekli depremlerin yaşandığı Gökova Körfezinde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu gece 01.14'te 1,9 şiddetindeki depremin ardından saat 16.50'ye kadar 28 ayrı deprem yaşandı. Büyüklükleri 1,0 ila 2,7 arasında değişen depremler yerin 1,7 kilometre ile 21,9 kilometre derinliği arasında değişti.